Schwechats Blue Bats flattern ins Playoff

Werbung

„In den letzten Runden haben wir in den Doppel-Begegnungen zumindest eine Partie gewonnen. Es geht aufwärts“, ist Schwechats Klubobmann Phil Weller froh, dass die Mannschaft in der Bundesliga wieder Erfolge verzeichnete. Beim amtierenden Meister Wiener Neustadt gelang sogar ein überraschender 4:2-Sieg im zweiten Spiel. Dementsprechend selbstbewusst gingen die Braustädter am letzten Samstag im Heimspiel gegen die Feldkirch Cardinals zu Werke.

Es war zwar das Tabellenschlusslicht der Division West zu Gast, die Braustädter mussten aber auf etliche Stammspieler verzichten, darunter die Urlauber Severin Schütz und Sebastian und Benedict Christof sowie der erkrankte Peter Weller.

Schwechater zählen zu den besten acht Teams

Mit Casey Brown stand aber ein Spieler zur Verfügung, der erst kürzlich zum Klub stieß. Der Freund von Importspieler Matthew Neil Jensen kommt aus Portland und ist Pitcher. Im Duell mit Feldkirch feierte er mit der Mannschaft einen knappen 5:4-Sieg und einen deutlichen 26:0-Erfolg.

Schwechat hatte nach diesen Duellen das Playoff-Ticket in der Tasche, da die besten acht Mannschaften beider Klassen (West und Ost) in der nächsten Runde stehen. Mit acht Siegen in 22 Spielen gehören die Braustädter dazu.

Ein anderer Blue Bats-Spieler hatte bei der U12-EM allen Grund zur Freude. Nils Rubik war als Shortstop und Centerfielder im Einsatz. „Er war einer der wenigen Spieler, die durchgehend spielten“, berichtete Obmann Weller stolz. Nach den Niederlagen gegen Tschechien, Deutschland und Frankreich und den Siegen über Litauen und Ungarn beendete das österreichische Team das Turnier auf Rang sechs.