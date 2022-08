Siegeswillen der „Blue Bats“ gebrochen

Werbung

„Die Qualität hat gesiegt“, musste Blue Bats-Obmann Phil Weller nach 18 Innings den Gästen und Titelfavoriten aus Wien zu zwei Siegen gratulieren. Die Wanderers waren im Bundesliga-Viertelfinale nur im ersten Spiel richtig gefordert.

„Es war ein hin und her und die Spieler haben sich gegen den Top-Pitcher der Liga gut geschlagen“, berichtete Weller von dem Duell mit Peter Reyes. Im ersten Spiel verpassten die Braustädter wichtige Runs, um als Sieger vom Platz zu gehen.

Mit 12:10 setzten sich die Wiener durch. Im zweiten Duell war der Siegeswillen der Hausherren beim Stand von 0:4 gebrochen. „Da haben die Spieler aufgehört, an den Sieg zu glauben“, bemerkte der Obmann.

In den letzten beiden Innings hatten die Wanderers noch etliche Runs hingelegt und mit 11:3 gesiegt. „Sie waren abgebrühter. Es war aber keine Schande, so zu verlieren. Wir haben heuer gezeigt, dass wir an die Top-Teams herankommen.“

Am Freitag geht es im „Best-of-Five“-Duell in Wien weiter (19 Uhr). „Wir möchten die Serie verlängern. Baseball ist ein verrückter Sport. Da kann noch alles passieren“, meinte Weller.