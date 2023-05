50 Jahre gedribbelt: Eine Legende feiert

NÖN: Vor genau 50 Jahren warfen Sie als U12-Spieler erstmals für Bruck Körbe. Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Spiel?

Otto Heissenberger: Das war in Neusiedl am See. Wir sind damals untergegangen. Die Gegenspieler waren aber älter als wir. In der anschließenden NÖ-Meisterschaft haben wir beinahe alle Partien gewonnen. Leider ging das entscheidende Titel-Duell gegen Traiskirchen verloren. Ich zählte damals zu den größeren und technisch besseren Spielern. Ich habe oft die meisten Punkte gemacht.

NÖN: Wer war in dieser Zeit Ihr Vorbild?

Heissenberger: Damals gab es noch kein Internet oder Kabelfernsehen. Erst viel später hat es den Blick über die Grenzen gegeben. Meine Vorbilder waren die Spieler der Erwachsenen, daher ein Robert Krakhofer, Georg Sigl oder Berndt Artes. Sie waren sehr erfolgreich.

NÖN: Welches Turnier hat sie bis heute geprägt?

Heissenberger: Wir haben mit Bruck 1978 die österreichweiten Bundes Union Wettkampf-Spiele in Linz gewonnen. Dabei haben wir auch die außer Konkurrenz startende belgische Nationalmannschaft geschlagen. Daraufhin bin ich als bester Brucker Spieler in den Junioren-Nationalkader aufgenommen worden. Leider habe ich die Europameisterschaft in Deutschland verpasst, weil ich krank war. In dieser Zeit bin ich aber zum NÖN-Sportler des Jahres gewählt worden und habe mich damals gegen etliche Fußballer durchsetzen können.

NÖN: Sie widmeten sich sehr früh dem Nachwuchs.

Heissenberger: Genau. Vor 40 Jahren übernahm ich erstmals die Jugendmannschaft und im Jahr 2001 übernahm ich dann jene Truppe, in der mein Sohn Max und Alexander Koch spielte. Eine besondere Clique, die sehr gut war. Von der U8 bis zur jetzigen Kampfmannschaft haben mich die beiden begleitet. Trainer-Sohn-Beziehungen gehen normalerweise zwei oder drei Jahre gut, aber das sportliche Verhältnis mit Max ist bis heute gutgegangen (lacht).

NÖN: Vor zehn Jahren folgte der Sprung in die Erste. Wie sieht die persönliche Bilanz aus?

Heissenberger: Nachdem ich 2013 das Traineramt übernommen hatte, konnten wir zwei Jahre später erstmals Meister werden. Ein besondere Saison. Mittlerweile sind es fünf Meistertitel in der 1. Klasse und zwei Cuptitel. Es gibt aber dennoch einen wunden Punkt. Das ist das Jahr 2020. Wir haben zehn Spieler hintereinander gewonnen und standen in der Landesliga auf Platz eins, aber dann kam Corona. Bis heute tut mir dieser Saisonabbruch weh.