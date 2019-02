In der Landesliga müssen die sechs besten Teams des Grunddurchgangs wieder gegeneinander antreten. Bruck erwischte in Runde eins der Finalrunde den Tabellenzweiten Gmünd.

Spielerabsagen bereiteten dem Coach Otto Heissenberger jedoch Kopfzerbrechen. „Ein paar Tage vor Spielbeginn hat sich der Himmel verfinstert“, so Heissenberger. Tobias Hofstetter war auf einem Skikurs, Legionär Renan Ferreira und Jakub Krivan mussten krankheitsbedingt passen. „Der Jakub schickte mir ein Foto, das ihn mit einem Wickelverband am Kopf zeigte“, lachte der Trainer im Gespräch mit der NÖN.

"Verein legte Einspruch und Berufung"

Zwei Langzeitausfälle erhöhte die Zahl der Absagen auf fünf. Jakub Soltes fällt aufgrund eines Seitenbandabrisses bis Saisonende aus. Max Heissenberger wurde nach den Vorfällen in Klosterneuburg, wo es zu einem Spielabbruch kam (NÖN berichtete), nachträglich gesperrt. „Aufgrund Insultierung“, berichtet der Coach und Vater. Er hätte nach einer Kritik seinerseits den Schiedsrichter an die Schulter gegriffen. Der Verein legte Einspruch und Berufung ein, aber der Senat des Basketballverbandes entschied letztendlich gegen Bruck: Heissenberger muss bis im März dieses Jahres zuschauen.

„Umso unglaublicher war die Leistung der Foxes in dieser Partie“, sah der Trainer zunächst eine ausgeglichene Partie, in der Viktor Dedecek versuchte, das Spiel zu führen. Am Ende war der Kräfteverschleiß aber zu hoch: Mit 76:64 ging der Sieg an die Gäste aus Gmünd.