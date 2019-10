Dezimiert, aber mit breiter Brust betraten die Brucker die Sporthalle der Neuen Mittelschule Tulln. Das Achtelfinale des NÖ-Cups stand an. Vor Spielbeginn erschien die 12:0-Führung des Gastgebers auf der Scorertafel. Das Cupregelment sieht einen Vorteil für jene Mannschaft vor, die im Vorjahr in der Liga schlechter platziert war. Der Rückstand erhöhte sich aus Sicht der Füchse auf 0:16, als die Tullner die ersten Bälle im Korb versenkten. Kein Grund zur Panik. Die Foxes kennen die Situation gut und drehten im zweiten Viertel voll auf. Es folgten 28 Punkte. Mit 44:44 ging es in die Halbzeitpause.

Im dritten Abschnitt legte Bruck nach. Erneut waren es 28 Punkte und dank der Korbleger von Tobias Hofstetter und Co. schlug das Pendel zugunsten der Gäste aus. Im letzten Viertel ließ die Truppe von Otto Heissenberger nichts mehr anbrennen. Im Viertelfinale Anfang Jänner trifft Bruck auswärts auf Herzogenburg. Jener Gegner ist am Sonntag (18 Uhr) in der Meisterschaft in Bruck zu Gast. „Mit einem hohen Sieg könnten wir sogar die Tabellenführung übernehmen“, meint der Coach.