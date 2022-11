Brucker Foxes im Viertelfinale

Werbung

In der NÖ-Landesliga kam es für Bruck nach zehn Jahren wieder zu einem Wiedersehen mit Baden und erstmals nach über einem Jahr kassierte das Team von Otto Heissenberger eine Heimniederlage. Die Foxes hatten nach einem enorm starken ersten Viertel in den weiteren Abschnitten nachgelassen und am Ende knapp mit 82:85 verloren.

Im Achtelfinale des niederösterreichischen Cups kam es vor wenigen Tagen zum Duell mit Badens zweiten Mannschaft. Dieses Mal mussten die Füchse auswärts ran. Die Hausherren starteten aufgrund des Vorgabereglements im Cup, das die Vorjahrestabelle miteinbezieht, mit einem 16:0-Vorsprung. Dank neun Punkte von Jakub Krivan und Dreier-Würfen von Max Heissenberger und Renan Ferreira war der Ausgleich im zweiten Viertel geschafft.

Wie schon im ersten Duell mit Badens Einsergarnitur waren die Foxes mit einer harten Verteidigung konfrontiert und hatten mit Blessuren zu kämpfen. Tobias Hofstetter hatte früh im Spiel eine Handverletzung erlitten, biss aber bis zum Schluss die Zähne zusammen. Zwei andere Spieler hatten einen geschwollenen Finger. „Wir spielten dann im Schongang nach vorne“, war Heissenberger froh, als die Schlusssirene ertönte und seine Füchse mit einem 70:56-Erfolg in das Viertelfinale einzogen.