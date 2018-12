Es war eine Partie auf Augenhöhe zwischen Bruck und dem Tabellennachbarn aus Traiskirchen. In diesem Spiel kam jeder Basketballfan auf seine Rechnung. Die Führung wechselte ständig und keine Mannschaft konnte sich absetzen.

In einer starken Phase der Lions mussten diese im dritten Viertel einen kurzen Schockmoment verdauen, als sich ein Spieler am Knie verletzte. Er musste behandelt werden - für ihn war das Spiel vorbei. Ab diesem Zeitpunkt kamen die Brucker besser ins Spiel und gingen mit 58:56 in Führung.

Harte Zweikämpfeunter dem Korb.Oft nur mehr mit einem Foul zu stoppen: Max Heissenberger (l.) versuchte, die Gegner stets mit schnellen Gegenangriffen zu überrumpeln. | Raimund Novak

Im letzten Spielabschnitt fanden die Traiskirchner wieder ihren Spielfluss und holten die Führung zurück: 67:62. Ein Dreierwurf und ein weiterer Korbleger von Foxes-Spieler Max Heissenberger sorgte für das zwischenzeitliche 67:67. In den letzten zwei Minuten war eine starke Darbietung der Füchse vorentscheidend. Mit dem 74:68 war die letzte Gegenwehr der Gäste gebrochen. Eine Auszeit der Traiskirchner brachte keinen Umschwung.

Die Truppe von Otto Heissenberger ging mit 79:73 als Sieger vom Platz und überholt dadurch nicht nur das „Future Team“, sondern schaffte den Sprung auf Rang vier der Landesliga. „Der nächste prominente Gegner ist besiegt. Wir bleiben in unserem Fuchsbau ungeschlagen“, freute sich der Coach über den Sieg, der Bruck dem Playoff ein großes Stück näher bringt.