Nach der Auftaktniederlage in Gmünd fanden die Brucker sehr schnell wieder zurück in die Spur. Dem Heimsieg über Wiener Neustadt folgte ein Erfolg bei Herzogenburg, der recht deutlich ausfiel. Angeführt von Renan Ferreira, der bei diesem Duell insgesamt 33 Punkte beisteuerte, spielten die Foxes bis zur Halbzeitpause eine komfortable 40:25-Führung heraus.

Im dritten Viertel war Ferreira dann gar nicht mehr zu bremsen. Er netzte quasi im Alleingang einen Ball nach dem anderen ein.

Das Team von Coach Otto Heissenberger führt die Liga mit fünf Punkten an, aber nun gilt es im niederösterreichischen Cup nachzulegen. Das wollen die Füchse am Samstag tun, wenn es im Achtelfinale gegen die Traiskirchen Lions weiter geht. Das Heimspiel steigt um 17 Uhr in der Sporthalle Bruck.

Der erste Durchgang des weiblichen U16-Bewerbes ist seit wenigen Tagen abgeschlossen. Die Mädchen-Truppe von Sandra Hölzl spielte auch in der vierten Runde mit den Gegnern Katz und Maus. Nach Traiskirchen, Nord Dragonz und Gmünd war jetzt Wiener Neustadt an der Reihe: Benita Seferovic und Co. hatten am Ende 76 Punkte am Konto, der Gegner nur 43.