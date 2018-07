Während die österreichische Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation in fünf Spielen keinen einzigen Sieg einfahren konnte, traf von der Europameisterschaft der Oldies zumindest die eine oder andere Erfolgsmeldung ein.

So konnte unter anderem das Team 55+ in der Gruppenphase Deutschland besiegen (50:47). Im Team stand auch Otto Heissenberger, der Cheftrainer der Brucker Foxes. Er übernahm im slowenischen Maribor auch kurzfristig die Funktion des Co-Trainers des Nationalteams, da dieser in einigen Spielen verhindert war.

„Den Sieg über die Deutschen haben wir später gefeiert, wie die Fußballer damals in Cordoba. Wir hoffen nur, dass wir nicht wieder 40 Jahre warten müssen, bis es uns wieder gelingt“, lacht Heissenberger, der kurz darauf noch einen Triumph über Polen miterleben durfte. Für eine Topplatzierung reichte es nicht, gefeiert wurden die beiden Erfolge trotzdem.