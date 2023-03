Cupfinale: Brucker Foxes erhielten Zuschlag

Werbung

Riesenfreude im Lager der Foxes Bruck. Das Basketball-Team aus der Bezirkshauptstadt darf sich auf ein Finale daheim freuen. Denn das „Cup Final Four“, für das sich die Brucker im Jänner qualifizieren konnten, wird in Bruck über die Bühne gehen. Das Datum für diesen sportlichen Leckerbissen: Am 15. April steigen die Halbfinal-Paarungen. Die Foxes Bruck werden sich mit Klosterneuburg duellieren. Im zweiten Match kommt es zum Aufeinandertreffen von Amstetten und Tulln. Tags darauf geht es am 16. April mit dem Final zur Sache.

Erst einmal in der 69-jährigen Vereinsgeschichte der Foxes Bruck konnte der NÖ-Cup gewonnen werden. Obmann Otto Heissenberger denkt da gerne zurück. „2018 konnten wir nicht nur den Cup, sondern auch den Meistertitel gewinnen.“ Ob heuer ein ähnlicher Coup gelingen kann? „Wenn wir verletzungsfrei bleiben, dürfen wir durchaus optimistisch in die finalen Wochen der Meisterschaft gehen.“

Brucker Foxes übernahmen kurz die Tabellenführung

A propos Meisterschaft: Die Foxes konnten zuletzt einen 83:66-Erfolg gegen Gmünd landen, der überraschend hoch ausfiel. Und das trotz zahlreicher Ausfälle, dafür war Viktor Dedecek wieder fit. Coach Heissenberger: „In den letzten Wochen haben unserem Team viele Ereignisse wie eine Rückenverletzung, Corona und normale Grippe, eine Lebensmittelvergiftung und berufliche und private Verpflichtungen enorm zugesetzt, aber mit diesem tollen Heimsieg haben wir uns gegen alle Widerstände eine hervorragende Ausgangsposition für die finale Phase der Meisterschaft geschaffen.“ Die Füchse kletterten mit diesem Sieg sogar einen Tag lang an die Spitze der NÖ-Landesliga.

Notiz am Rande: Die Jungfüchse Thomas Hölzl und Dennis Steidl kamen auch zum Einsatz und machten ihre Sache richtig gut. Steidl gelang sogar noch der viel umjubelte letzte Korb der Foxes und das noch dazu einen Tag nach seinem 20. Geburtstag.