„Foxes“ bändigten die „Löwen“

In der ersten Runde der NÖ-Landesliga hatten sich alle fünf Heimvereine durchgesetzt. Für ein Ausrufezeichen sorgte die Brucker Mannschaft. Im „Fuxbau“ wurden die Meistermacher der Vorsaison, die Löwen aus Traiskirchen, mit 95:91 geschlagen.

Bei diesem tollen Auftakterfolg mischte auch ein Neuer mit: Tamino Spiroch. Seit vielen Jahren versucht die Klubführung den Spieler, der zuletzt bei den Timberwolves in Wien spielte, nach Bruck zu lotsen. „Wir können bei uns aber nicht mit Gehälter überzeugen“, betont Klubobmann und Coach Otto Heissenberger.

Heuer packte Spiroch die Lust zum „Füchserudel“ dazuzustoßen. „Er passt zu uns“, stellte Heissenberger schon nach kurzer Zeit fest. Im Heimspiel gegen Traiskirchen landete er einen erfolgreichen Korbwurf.

Außerdem stießen Tobias Hofmann und Coco Jobb zum Verein. Hofmann ist ein Freund von Foxes-Spieler Tobias Hofstetter, studiert Sport und hat bisher noch in keinem Verein gespielt. „Jobb ist 19 Jahre, groß und kräftig. Sein Vater war schon in Bruck, Neusiedl am See und Wien Trainer“, spricht Heissenberger von einem Spieler mit Potenzial.

Die Ziele der Brucker? „Ins Playoff kommen wir sicher und wenn der volle Kader immer zur Verfügung steht, dann können wir jeden schlagen“, meint der Coach.