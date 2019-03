Noch eine Runde zuvor feierte Gmünd einen Sieg über den Tabellenführer Klosterneuburg, nun bremsten ausgerechnet die Foxes die Euphorie und beendeten die eigene Negativserie in der Landesliga.

Die Rückkehr von Max Heissenberger, der nach dem Eklat in Klosterneuburg eine lange Sperre absaß (die NÖN berichteten), spielte dabei eine große Rolle. Er hatte mit seinen zwei Treffern, gefolgt von einem erfolgreichen Dreierwurf, großen Anteil am 28:17-Vorsprung im ersten Viertel. Er legte auch im zweiten Abschnitt nach und die Brucker spielten eine 33:16-Führung heraus. Der Vorsprung schrumpfte jedoch bis zum Ende des letzten Viertels und aufgrund von zu vielen Fouls mussten Jakub Krivan, Viktor Dedecek und Tobias Hofstetter auf der Bank Platz nehmen.

In der letzten Minute standen somit nur mehr vier Brucker auf dem Platz, die aber die knappe Führung über die Zeit brachten. „Wir haben die Chance auf die Finalteilnahme am Leben erhalten, aber unser großes Ziel ist der Cupsieg“, fiebert Coach Otto Heissenberger dem Finale am 1. Mai entgegen. Bruck trifft auf den derzeitigen Tabellendritten, Twin City Basket.