Gleich auf zwei Leistungsträger mussten die Foxes im Auswärtsspiel in Deutsch Wagram verzichten. Viktor Dedecek war bei den Universitäts-Spielen in Barcelona tätig und Jakub Soltes erkrankt.

Coach Otto Heissenberger musste daher die Taktik der Foxes neu justieren und nahm Jakub Krivan in die Starting Five. Ein wahrer Glücksgriff, wie sich zeigen sollte. Denn Jakub erzielte im ersten Viertel gleich zehn Punkte und war Highscorer in diesem Spielabschnitt. Bruck spielte eine 14:7-Führung heraus, doch der Wagramer Alex Wittmann konnte in zwei Minuten drei Dreier treffen und hielt so sein Team im Spiel. Mit einer 19:15-Führung gingen die Foxes ins zweite Viertel und Tobi Hofstetter konnte drei Körbe in Serie erzielen. Renan Ferreira baute dann den Vorsprung bereits auf 29:19 aus. In der fünften Minute des zweiten Spielabschnitts gab es dann das markanteste Ereignis dieser Begegnung: die Foxes Bruck begingen in diesem Spiel ihr erstes Foul. Insgesamt wurden es dann im ganzen Spiel lediglich acht Fouls, die Foxes liegen damit knapp unter ihrem langjährigen Durchschnitt.

Schlussendlich zogen die Foxes Bruck dann auf 83:57 davon und konnten gegen das junge Deutsch Wagramer Team trotz der Ausfälle klar gewinnen.

Als nächstes treffen die Brucker zuhause auf Mödling. Gespielt wird am Sonntag, dem 2. Dezember um 19 Uhr im „Fuchsbau“.