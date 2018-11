„Ich musste ein Zeichen setzen“, begründete Otto Heissenberger die Entscheidung, das Spiel in Klosterneuburg nicht mehr fortzusetzen. Er zeigte sich über die Unparteiischen enttäuscht, die ihn und sein Team von Beginn an von oben herab behandelt hätten. Nach dem 13. Foulpfiff entschied sich Heissenberger in Minute neun für den Gang in die Kabine.

„Ich habe Hochachtung vor den Schiedsrichtern, aber es gibt leider eine Handvoll, die ihre Macht missbrauchen und Spieler nicht mit dem nötigen Respekt behandeln“, berichtet Heissenberger, dass es schon öfter Probleme mit dem Schiedsrichterteam gegeben hat, speziell aber am Spielort Klosterneuburg, wo der Schiedsrichterreferent des NÖ-Basketballverbandes, Ludwig Rabl, gleichzeitig als Trainer der „Dukes“ fungiert.

„Jede Entscheidung wurde heftig diskutiert“

Dieser zeigte sich über das Verhalten von Brucks Trainer verwundert, nicht aber über die Entscheidungen des Hauptreferees Eric Pflanzer. „Gleich in den ersten Minuten wurde jede Entscheidung heftig diskutiert. Spieler Renan Ferreira rief unter anderem nach einem Pfiff „Bullshit“. Max Heissenberger griff nach einem Foulpfiff gegen ihn an die Schulter des Schiedsrichters, als dieser gerade das technische Foul anzeigen wollte. Nach dem Ausschluss des Spielers fasste sein Vater plötzlich völlig emotionslos den Entschluss, abzutreten.“

Heissenberger berichtete gegenüber der NÖN, dass er das aus seiner Sicht ungebührliche Verhalten einiger Schiedsrichter bereits im Vorfeld bei einer Generalversammlung des NBBV zur Sprache gebracht hätte, aber nur belächelt worden sei.

„Leider hat sich Bruck aufgrund des Verhaltens zuletzt keinen guten Ruf erarbeitet“, so Rabl, der betont, dass dieses Schiri-Team normalerweise in der Bundesliga pfeift. „Da muss man damit rechnen, dass Fouls, die in der unteren Klasse vielleicht nicht geahndet werden, eben als Foul angezeigt werden.“ Die Partie wird voraussichtlich mit 20:0 für Klosterneuburg gewertet. Die Geldstrafe fällt mit 40 Euro gering aus.