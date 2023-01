Foxes gehen mit Siegesserie in das Meister-Playoff

Werbung

Die Füchse legten nach dem beeindruckenden Auswärtserfolg in Klosterneuburg mit einem abschließenden Heimerfolg über den Tabellenletzten Tulln nach. Die Truppe von Otto Heissenberger hatte die Partie auch dank mehrerer hoher Punkteserien bereits nach zwei Vierteln frühzeitig für sich entschieden. Der Halbzeitpausenstand lautete 44:28. Am Ende fiel der Sieg mit 83:69 deutlich aus.

Mit von der Partie war erstmals Stefan Enzersberger. Er ist ein Freund und ehemaliger Teamkollege von Neuzugang Tamino Spiroch und hatte durch diesen Kontakt den Weg nach Bruck gefunden. Die Foxes beenden den Grunddurchgang mit zuletzt vier Siegen in Folge auf Rang drei, punktgleich mit dem Tabellenzweiten Gmünd und dem Tabellenvierten Klosterneuburg.

„Wir sind schwer auszurechnen“

Es folgt nun die Platzierungsrunde, bei der die sechs besten Teams aufeinandertreffen. Nachdem die Platzierungen feststehen steigt die Meisterrunde mit zwei weiteren Mannschaften aus dem unteren Playoff.

Heuer verlief die Meisterschaft so ausgeglichen, wie schon lange nicht mehr. Bruck und den Tabellensiebenten Amstetten trennen nur zwei Zähler. „Wir haben sechs bis sieben Spieler, die immer scoren können und sind daher für jeden Gegner schwer auszurechnen. Im Laufe der Meisterschaft war es schon mal entscheidend, als alle Topspieler zur Verfügung standen“, hofft der Coach, dass in der Rückrunde alle fit bleiben.

Zuvor treffen die Foxes aber noch im Cup-Viertelfinale auf Baden. Am Sonntag (Spielbeginn um 18.15 Uhr in Bruck) wird sich entscheiden, welcher der beiden Teams den Einzug in das Final Four schafft.