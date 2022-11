Foxes mit Pech an den Fingern

Werbung

„Ein ehemaliger Bundesligaspieler, drei Legionäre und vier zwei Meter große Gegenspieler. Ein reichhaltiges Arsenal“, wusste Brucks Obmann und Spielertrainer Otto Heissenberger, dass bei den bisher ungeschlagenen Gmünder die Trauben hoch hängen.

„Sehen wir mal, was möglich ist“ - so lautete das Motto der Foxes, die bei der Auswärtspartie mit einem Offensivspektakel einen perfekten Start hinlegten. Dabei wuchs ein Spieler über sich hinaus: Tobias Hofstetter. „Er war ,on fire‘. Er ist ständig Richtung Korb gezogen und hat auch etliche Dreier verwandelt. Gmünd ist in den Seilen gehangen“, hatte Heissenbergers Mannschaft zwischendurch eine 58:38-Führung erspielt. Dabei hatte Hofstetter innerhalb von nur 15 Minuten 23 Punkte beigesteuert.

Eine Verletzung des Topspielers hatte aber kurze Zeit später eine negative Auswirkung auf den Spielfluss der Füchse. Er bekam einen Schlag auf den Fuß ab. Heissenberger wechselte ihn aus, um seinen besten Mann zu schonen. Ein 15:2-Run des Gastgebers machte die Partie wieder spannend.

Beim Stand von 91:89 für Gmünd blieben die erfolgreichen Abschlüsse der Brucker plötzlich aus und der Favorit setzte sich durch. „Es ist uns das Pech auf den Fingern geklebt“, war Heissenberger trotz der 89:100-Niederlage nach der Schlusssirene stolz.