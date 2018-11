Max Heissenberger startete das Offensivspektakel der Foxes gegen Tulln schon nach wenigen Sekunden mit einem Dreier. Schnell führten die Foxes mit 12:2. Die Gäste erholten sich vom Anfangsschock und konnten auch einige sehenswert Aktionen abliefern. Doch dem Angriffswirbel der beiden Brucker Tobi Hofstetter und Max Heissenberger hatten sie zu wenig entgegen zu setzen: Tobi und Max erzielten im ersten Viertel zusammen gleich 22 Punkte, insgesamt im ganzen Spiel wurden es dann sogar 55 Punkte.

Auch Alex Koch und Renan Ferreira trafen aus der Distanz und das erste Viertel ging mit 34:19 klar an die Foxes. Im zweiten Spielabschnitt kam Edeljoker Jakub Krivan zum Einsatz und konnte fünf Punkte in Serie erzielen. Renan Ferreira kam nun auch so richtig in Schwung und schenkte den Tullnern noch zwei Dreier und einen Spezialdunk ein. Der vorangehende Dunk von Tobi Hofstetter dürfte da richtig motivierend gewesen sein.

Klarer Sieg für Brucker Foxes

Das dritte Viertel begann mit acht Punkten in Folge von Tobi Hofstetter und endet mit einem Dreier von Max Heissenberger.

Unter den Körben dominieren Milan Potocar und Viktor Dedecek. Zahlreiche Blocks brachten die Tullner zur Verzweiflung. Im Schlussviertel gelangen Max Heissenberger sechs Punkte in Folge und bei 85:54 war das Spiel schon längst entschieden. In der Schlussminute fixiert Alex Koch mit einem sehenswerten Dreier und zwei Freiwürfen das dreistellige Ergebnis für die Brucker Foxes.

Mit diesem klaren Sieg 101:64- Sieg übernahmen die Foxes Bruck nun die Führung in der NÖ-Landesliga vor Wiener Neustadt.