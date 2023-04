Großes Finale in Bruck

Werbung

Am 15. und 16. April findet eine der wichtigsten Amateursportveranstaltungen Niederösterreichs in Bruck an der Leitha statt: Bruck, Amstetten, Klosterneuburg und Tulln haben es ins „Final Four“ des NÖ-Cup geschafft und kämpfen um den Cuptitel 2023!

Die Spiele am Samstag finden in der Brucker Sporthalle Volksschule Fischamenderstraße statt und lauten: Amstetten gegen Tulln (15:30 Uhr) und Bruck gegen Klosterneuburg (18 Uhr). Tags daraf steigt um 18 Uhr das Duell der beiden Sieger - das große Finale um den Landescup.

Hausherren hoffen auf vollständigen Kader

In der entscheidenden Phase der Meisterschaft hatten die Foxes zuletzt leider mit vielen Ausfällen von gleich mehreren Schlüsselspielern zu kämpfen. Coach Otto Heissenberger: "In voller Besetzung können wir jeden dieser Gegner schlagen. Auch in der laufenden Meisterschaft haben wir gegen Amstetten, Tulln und Klosterneuburg schon gewonnen. Entscheidend wird sein, ob wir beim Final Four-Wochenende alle Topspieler mit dabei haben.“ Ein großes Fragezeichen steht leider noch hinter Topscorer Tobi Hofstetter, der in der entscheidenden Meisterschaftsphase mit Fingerbruch für lange Zeit ausgefallen war. Alle anderen Spieler sollten fit sein. Besonders Renan Ferreira zeigte sich zuletzt in bestechender Form. Wenn Kapitän Max Heissenberger, Center Viktor Dedecek und Flügelflitzer Alex Koch endlich wieder gleichzeitig topfit sein, könnte der große Coup wieder gelingen. 2018 schaffte Bruck schon einmal das Kunststück und jubelte über den Cup-Sieg.

Der Eintritt ist frei, einem tollen Sportnachmittag und Abend für die ganze Familie steht nichts im Wege. Natürlich gibt es Süßigkeiten und Knabbereien für die Fans. „Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung“, baut Heissenberger auf die Fans und den möglichen Heimvorteil.