Keine Schiris: Spiel wurde abgesagt

Mit einem Heimsieg über Tulln wollten sich die Brucker Foxes in der Tabelle weiter nach vorne arbeiten, aber einen Tag vor Spielbeginn wurde der Klubvorstand über die Spielabsage informiert. Aufgrund von Krankheitsfällen musste das Landesligaspiel mangels Schiedsrichter abgesagt werden.

Obmann Otto Heissenberger spricht von einer „Krise im Schiedsrichterwesen“, die es schon längere Zeit geben soll. „Ich habe dem Verband schon einmal ein Konzept nahe gelegt, die einen finanziellen Anreiz für Schiedsrichter vorsieht“, meint Heissenberger, dass sich immer weniger Leute für eine Schiedsrichtertätigkeit interessieren.

Aber: „Ich bin schon seit 50 Jahren Trainer und Funktionär, aber wegen Schiedsrichtermangel ist noch nie ein Spiel abgesagt worden.“ Die Partie wird höchstwahrscheinlich nach den Weihnachtsferien nachgetragen. Für Heissenberger eine Herausforderung, denn: „Vor Weihnachten und unter der Woche wird es schwierig werden, alle unter einen Hut zu bringen.“

Am Sonntag sind die Füchse beim Tabellenvierten Klosterneuburg zu Gast. Dieses Duell war eigentlich am Samstag angesetzt, wurde aber auf Sonntag verlegt. „Ausgerechnet am Tag des WM-Finales“, lacht Heissenberger. Allerdings haben sich die Klubs auf 20 Uhr geeinigt. Das WM-Endspiel beginnt um 16 Uhr.

Die Foxes reisen auf jeden Fall mit einem Sieg im Gepäck nach Klosterneuburg. Zuletzt wurden die „Falcons“ aus Amstetten auswärts bezwungen. Dank den Dreiern von Alexander Koch und Max Heissenberger konnten die Brucker kurz vor der Schlusssirene die Partie mit 82:78 zugunsten der Foxes entscheiden.