„Wir haben uns befreit“

Mit einem trefferreichen ersten Viertel in Traiskirchen wurde der Weg zum ersten Brucker Saisonsieg geebnet. Nach drei Schlappen in der Meisterschaft, der Niederlage im Supercup und dem Aus im NÖ-Cup, war der Erfolg bei den Lions Balsam für die Foxes-Seele. Grund für die Erfolglosigkeit der letzten Wochen war die angespannte Personalsituation, die sich nur langsam entspannt. Im Cup-Achtelfinale in Tulln waren zu Beginn der Partie sogar nur fünf Spieler im Einsatz. „Viktor Dedecek ist noch während des Spiels dazugestoßen“, berichtete Trainer Otto Heissenberger.

In Traiskirchen hatten die Füchse im ersten Spielabschnitt 33 Punkte erzielt. Gerade einmal 26 waren es in der Halbzeitpause in Tulln. „Wir haben uns in diesem Viertel befreit und sind in der Schlussphase cool geblieben“, meinte der Coach nach dem 90:71-Auswärtserfolg.

Weitere Fragezeichen gibt es allerdings bei fünf Spielern. Max Heissenberger hat Knieprobleme, Tobias Hofstetter wird demnächst Vater und gönnte sich daher eine Pause und Thomas Hölzl erwischte eine Lungenentzündung, die ihm seit ein paar Monaten beschäftigt. Tamino Spiroch und Marcel Krakhofer sind ebenfalls gesundheitlich angeschlagen.

Die Zielsetzung des Klubs musste dementsprechend angepasst werden. Ein Platz unter den besten vier Mannschaften, der einen Playoff-Einzug bedeuten würde, ist aktuell kein Thema. „Der verlorene Boden wird schwer wettzumachen sein“, stellte Heissenberger fest. Jetzt sei erst einmal Konsolidierung angesagt.