Nach der Pause kam für Foxes der Tiefschlag

Es war wieder eine impulsive Anfangsphase, der die Foxes schnell in Führung brachte. Fünf Punkte von Viktor Dedecek, ein Dreier von Tobias Hofstetter und schon lagen die Hausherren im Landesligaspiel gegen Deutsch Wagram mit 8:2 vorne.

Nach dem ersten Viertel führte die Mannschaft von Otto Heissenberger, die auf den an Corona erkrankten Neuzugang Tamino Spiroch verzichten musste, mit 20:16. „Die Gäste hatten uns mit ihrer Schnelligkeit in der Offensive und in der Defensive ordentlich zugesetzt“, berichtete der Coach von einem ausgeglichenen zweiten Durchgang, den Deutsch Wagram für sich entscheiden konnte.

„Sie werden nicht so weiter treffen, wie bisher“, versuchte Heissenberger sein Team auf die zweite Halbzeit einzuschwören. Die Füchse trafen aber plötzlich selbst nicht mehr. „Es war der Wurm drinnen“, musste der Trainer mitansehen, wie von den Gästen ein Dreier nach dem anderen im Korb versenkt wurde. Nach vier erfolgreichen Würfen war die Partie gelaufen. Nachdem die Brucker im letzten Viertel noch sieben Freiwürfe vergeigten, endete das Spiel 70:103.