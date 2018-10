Der Cupsieger der Saison 2017/18 ging im aktuellen Cup-Achtelfinale gegen die Lions aus Traiskirchen als Favorit in die Partie. Von Beginn an machten die Brucker Foxes ihre Vormachtstellung deutlich.

Zunächst konnte Viktor Dedecek nach Belieben punkten, dann folgte dank der starken Offensive von Jakub Krivan ein 10:0-Run der Füchse, die mit einer 42:31-Führung in die Pause gingen. Mit dem Ausbau der Führung im dritten Abschnitt war die Vorentscheidung perfekt. Mit 99:58 fiel der Sieg sehr deutlich aus.

Mit einem Erfolg am Sonntag gegen Tulln (18 Uhr) will Bruck außerdem auf Platz eins in der NÖ-Landesliga vorrücken.