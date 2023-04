UKJ Foxes Bruck: Zweiter Cuptitel der Klubgeschichte

Werbung

„Wir feiern gut und gerne, aber immer gesittet“, lachte Brucks Klubobmann Otto Heissenberger nachdem die Siegesfeier im Speisesaal der Brucker Volksschule vorbei war. Nach zwei Siegen hatten seine Füchse die Cuptrophäe in die Höhe gestemmt. Wo diese jetzt steht? „Gut verwahrt bei mir zu Hause“, schmunzelte der Trainer.

Rund 70 Besucher kamen bereits im Halbfinale, dem vorgezogenen Endspiel zwischen Bruck und Klosterneuburg, auf ihre Rechnung. Die Foxes erspielten sich zunächst eine deutliche Führung, die Mitte des dritten Viertels aber erstmals dahin war. Beim Stand von 85:85 vermasselten die Gäste in den letzten Sekunden einen Angriff und nach einem hohen weiten Pass auf Alexander Koch lief dieser seinem Gegenspieler auf und davon und legte den Ball acht hundertstel Sekunden vor der Schlusssirene in den Korb. Nach den deutlichen Niederlagen in der Meisterschaft revanchierten sich die Füchse im Cupbewerb. „Die Euphorie war enorm“, jubelte auch der Coach lautstark mit.

Coach warnte vor „lauwarmen Aktionen“

Im Finale vor 100 Besuchern stand den Foxes mit Tulln eine Mannschaft gegenüber, die in den letzten Jahren immer besiegt werden konnte. Dementsprechend intensiv war die Ansprache des Trainers in der Halbzeitpause, da Bruck überraschend mit 42:47 zurücklag. „Ich habe meinen Spielern deutlich gemacht, dass die Tullner bis in die Haarspitzen motiviert sind, da sie im Gegensatz zu uns, in den letzten Jahren nichts gewonnen haben. Mit lauwarmen Aktionen hätten wir nichts ausrichten können“, berichtete Heissenberger.

Pokalübergabe. Riesenjubel bei den Brucker Füchsen. Foto: Paul Heissenberger, Paul Heissenberger

Die Brucker hatten den Ernst der Lage erkannt und wieder ihr bestes Basketball auf das Parkett gebracht. Am Ende konnten sie trotz des Verlustes von Renan Ferreira, der nach seinem fünften Foul auf der Bank Platz nehmen musste, eine Führung routiniert über die Zeit bringen und den Pokal von NÖ-Verbandspräsident Ralf Maurer entgegen nehmen.