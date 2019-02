Nach der Disqualifikation in St. Moritz vor wenigen Wochen (NÖN berichtete) befürchtete Katrin Beierl noch, dass eine Top Ten-Platzierung im Gesamtweltcup im 2er-Bob nicht mehr zu erreichen sei.

Mit einer Spitzenleistung in Kanada kratzte sie im letzten Rennen aber noch die Kurve. Das rot-weiß-rote Team ließ das Rennen in Lake Placid (USA) aus, um schon früh auf der Bahn in Calgary zu trainieren. Das zahlte sich aus.

Mit einer Sekunde Rückstand auf einen Podestplatz fuhren Beierl und Jennifer Onasanya als Vierte ins Ziel. Platz acht im Gesamtweltcup! Der Sieg ging an das deutsche Duo Jamanka/Drazek (1:53.63 Minuten).