IBSF

Es geht wieder aufwärts. Der Nationaltrainer erhoffte sich in Deutschland einen sechsten Platz, am Ende hatte Katrin Beierl mit Jennifer Onasanya einen achten Rang herausgefahren. Nach dem Weltcuprennen in Frankreich am kommenden Wochenende steht bereits die Weltmeisterschaft vor der Tür. Ab dem 17. Februar wird in Altenberg im Erzgebirge (D) die Weltelite um Medaillen kämpfen.