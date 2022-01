Viele Fragezeichen vor Olympiastart

NÖN: Wegen einer Corona-Infektion im Team mussten Sie das letzte Weltcuprennen abblasen. Wie geht es Ihnen heute?

Katrin Beierl: Ich befinde mich mit meiner Teamkollegin Jennifer Onasanya mittlerweile gut isoliert im Olympiazentrum in St. Pölten. Es hat alle erwischt, aber mich ordentlich. Trotz der Dreifachimpfung muss ich jetzt beim Training oft längere Pausen machen, weil ich nur schwer atmen kann. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, wenn man nicht geimpft ist und sich Corona einfängt.

Im Laufe des Bewerbes hatten Sie immer wieder Startschwierigkeiten. Wo lag das Problem?

Beierl: Leider habe ich mich schon in der Weltcup-Vorbereitung verletzt. Es fehlten mir fünf Wochen Aufbauphase. Es mangelte daher an Kraft und Schnelligkeit. Später kamen dann noch Materialprobleme hinzu, aber bis heute sind wir uns unschlüssig.

Im lettischen Sigulda hat es Sie sogar drei Mal aus der Bahn geworfen…

Beierl: Das lag allerdings an der Bahn, die sehr tückisch ist. Sobald der Fahrer nur ein wenig zu spät lenkt, fliegt er raus. Bei einer Geschwindigkeit von 110km/h geht das dann umso schneller. Im Bob hat es mich richtig stark hin und her gehaut. Trotz der Schutzfolien im Schlitten hat sich eine Schraube in mein Knie gebohrt. Es war lange Zeit sehr angeschwollen.

In einem Monat steigen Sie in Peking wieder in den Bob. Wie sind Ihre Erwartungen nach all den Strapazen?

Beierl: Jennifer und ich sind trotz allem positiv gestimmt. Mein Knie ist wieder vollständig geheilt und in den letzten Weltcuprennen waren wieder einige gute Zeiten dabei. Ein Damoklesschwert hängt allerdings noch über den Flug, der am 28. Jänner geplant ist. Bis dahin stehen uns noch entscheidende PCR-Tests bevor, da eine reibungslose Einreise nach Peking oder eine notwendige Isolation vor Ort vom CT-Wert (Anm. Redaktion: Infektiosität des Betroffenen) abhängig ist. Momentan ist es zum Verzweifeln. Jedes Mal haben wir einen hohen oder einen zu niedrigen Wert, weil immer wieder ein anderes Labor testet.