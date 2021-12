Wieder Startprobleme für Katrin Beierl

Die vierte Station im Weltcup brachte für das Team Katrin Beierl und Jennifer Onasanya im 2er-Bob keine neuen Erkenntnisse. Im deutschen Winterberg musste sich das Duo mit Rang zwölf begnügen. 1,05 Sekunden betrug der Rückstand auf die Deutsche Laura Nolte, die bereits ihren dritten Weltcupsieg feierte und in Winterberg mit Deborah Levi zu Gold fuhr.

Das rot-weiß-rote Duo hatte erneut Probleme am Start. „Dort hakt es und wenn Katrin keinen absolut perfekten Lauf erwischt, bleibt sie im Klassement hängen. In Richtung Olympia müssen wir das Training anpassen“, betont ihr Nationaltrainer Wolfgang Stampfer.

In der Monobob-Klasse, die für Beierl aber nur zweitrangig ist, belegte sie Platz 15. Die Weltelite bleibt noch diese Woche in Deutschland. Der fünfte Weltcuplauf steigt vom 17. bis 19. Dezember in Altenberg.