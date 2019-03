Im Vorfeld der Weltmeisterschaft im 2er-Bob in Kanada waren die Geschwindigkeiten auf der Bahn in Whistler Thema Nummer eins. So wurden bei einem kanadischen Team mehr als 150 km/h gemessen. „Das liegt eigentlich außerhalb des Beherrschbaren und ist gefährlich“, kommentierte Österreichs Cheftrainer Josef Hofmann die Lage vor Ort.

Pilotin Katrin Beierl aus Himberg und ihre Bremserin Jennifer Onasanya beendeten die ersten beiden Läufe auf den tollen sechsten Gesamtrang. „Wir haben nach wie vor Respekt vor dieser Bahn, aber wir wollen noch einmal voll angreifen“, meinte Beierl kurz nach dem Rennen und legte in Runde drei mit der zweitschnellsten Zeit noch einen drauf. Nach dem vierten und letzten Lauf war WM-Platz vier eingefahren.

„Wir sind voll happy. Damit haben wir unsere Erwartungen ganz klar übertroffen. Fehlerfrei war keiner der vier Läufe, aber das ist auf der Bahn in Whistler auch kaum möglich“, resümierte eine überglückliche Beierl. Der WM-Titel ging an Deutschland. Das Duo Jamanka/Drazek siegte mit einer Gesamtzeit von 3:30.08 Minuten.