Es war nur ein Gegner aus der Steiermark, der dem Olympic Recurve-Schützen Jonas Molnar vom BSC Fischamend bei den österreichischen Meisterschaften gegenüber stand. Der klare Sieg mit einem Vorsprung von 154 Ringen und das Gesamtergebnis von 648 Ringen in zwei Durchgängen in der Klasse Schüler II hat aber den Bundesjugendtrainer Christian Wöll beeindruckt.

„Bestätigung für unseren Einsatz“

Wöll hatte ihn nach dem Turnier zum nächsten Kadertraining eingeladen. „Das ist eine Bestätigung für unseren Einsatz und unseren eingeschlagenen Ausbildungsweg“, ist BSC-Obmann Martin Wühl stolz über die erstmalige Kadertrainingseinberufung eines Nachwuchsschützen.

Molnars Teamkollege Christoph Stumpf trat bei der Meisterschaft, die vom UBSC Flachfau organisiert wurde, in derselben Disziplin bei den Kadetten an. Er belegte mit 504 Ringen den vorletzten Rang.

Am Samstag wird in Fischamend geschossen. Zum dritten Mal lädt der BSC Hobbyspieler sowie vereinslose Anfänger zum Jux Turnier in die Kleinneusiedler Straße 44 ein. Auf dem Parcours wird abwechselnd auf Scheiben und 3D-Tiere geschossen. „Das ist einzigartig in unserer Umgebung“, meint Organisatorin Anita Nowak. Anmeldungen können online auf der Klubhomepage www.bsc-fischamend.at abgegeben werden.