18 Meter und 12 Meter – so weit mussten die Pfeile in den beiden Bewerben in Stockerau fliegen, um im besten Fall in der goldenen Mitte zu landen. Josef Dechant hatte die ruhigste Hand.

Beim Turnier „Youngstar“ hatte der Schütze des BSC Fischamend mit 485 Ringen die komplette Konkurrenz hinter sich gelassen. Die Leistung mit dem Instinktivbogen brachte ihm nicht nur Platz eins bei den Kadetten ein, sondern auch das Leistungsabzeichen „Hallenstern in Silber“, das bei einem Wert von 475 Ringen vergeben wird.

Fünf weitere Fischamender stellten sich der Herausforderung des Jugend-Lizenz-Turnieres, das viele Teilnehmer als Vorbereitung für die österreichische Meisterschaft in Wels nutzten. Die zweite BSC-Goldene steuerte Jonas Molnar mit seinem Olympic Recurve-Bogen bei. 467 Ringe waren es bei ihm.

Weitere vier BSC-Talente traten beim Anfängercup (1. Runde) an. Hier zielten die Teilnehmer auf die kürzere Distanz (12 Meter) auf die Scheiben. Mit dem Blankbogen war Jürgen Schuller erfolgreich: 461 Ringe brachten ihm den Sieg in der Klasse Schüler I.