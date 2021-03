Beim ersten Bewerb des European Grand Prix in Porec (Kroatien) lief es für den BSC Fischamend-Schützen Andreas Gstöttner in den Qualifikationsrunden noch nicht so rund wie im Training. „Ich habe den Wind falsch eingeschätzt und dadurch wichtige Ringe vergeben.“

In der tags darauf folgenden ersten Eliminationsrunde gegen Tomas Cader aus der Slowakei zeigte Gstöttner aber auf. Mit einem starken Score (zwei 30iger) und einem 7:1 Sieg ging es in der nächsten Runde gegen den Franzosen Jean-Charles Vallandont zur Sache. Vallandont ging mit 2:0 in Führung, Gstöttner drehte den Spieß um stellte auf 4:2. Danach ging es spannend weiter. Den nächsten Durchgang entschied Vallandont für sich. Und so ging es in das alles entscheidende letzte Set. Gstöttner „umkreiste“ den 10er mit seinen drei Pfeilen und hatte 27 stecken. Vallondont mit zweimal 10 und einem 9er die 29. Damit war der Sieg für den Franzosen besiegelt. „Die letzten Pfeile waren so knapp am Zehner vorbei, dass sogar die Franzosen den Kopf beutelten“, schmunzelte Gstöttner. Sofort nach Ostern geht es nach Antalya zum zweiten Bewerb des Grand Prix. Einen Monat später wird Gstöttner bei der Europameisterschaft antreten.