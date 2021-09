Nach 2014 und 2018 hat Josef Nussbaumer wieder einen Weltrekord geknackt. Diesmal in der Altersklasse 70+. Nach dem erfolgreichen Abschneiden bei der Staatsmeisterschaft in Bruck, wo der Hainburger im Bankdrücken 232,5kg stemmte, spielte bei der WM in Ungarn allerdings zunächst die Nervosität mit.

„Es war viel psychologische Arbeit gefragt“, unterstützte ihn WUAP-Präsident und Obmann des KSV Bruck, Franz Seewald, nach den ersten beiden Fehlversuchen. Dabei versuchte Nussbaumer 180kg und 190kg in die Höhe zu hieven, allerdings wurden diese aufgrund von „Steher“ für ungültig erklärt. Soll heißen: Das Gewicht wurde an einer Position zu lange gehalten und nicht zügig zur Endposition gebracht.

„Bei einer Weltmeisterschaft kannst du dir einfach keinen Fehler erlauben“, setzte der 70-Jährige im dritten Anlauf alles auf eine Karte. „Dieser war dann explosiv und gut“, hob der KSV-Athlet die 190kg in einem Zug nach oben und die Lichtsignale zeigten an: Alles in Ordnung, der Weltrekord zählt!

Sieben Mal an WM teilgenommen - fünf Mal Titel geholt

Für Nussbaumer ging der nächste Traum in Erfüllung, auch wenn er gerne noch mehr Kilo nach oben gebracht hätte. „Meine drei Weltrekorde muss erst einmal jemand ausradieren“, ist der Hainburger stolz auf die Leistungen der letzten Jahre. Sieben Mal nahm er an einer WM teil, fünf Mal holte er sich den Titel, zwei Mal Silber.

Ein weiterer KSV-Athlet hatte sich bei der WM bei den Junioren einen Namen gemacht: Fabian Senfter aus Arbesthal. Im Kraftdreikampf (Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeugen brachte er in der Klasse bis 90kg insgesamt 700kg auf die Waage und holte sich den Vizeweltmeistertitel. Den Titel mit Weltrekord schnappte sich der Ungar Toth Tamas Lavente.