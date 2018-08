Auf den Regalen im Vereinslokal des Billardclubs Bruck in der Alten Wienerstraße herrscht Gedränge: Für neue Sieger-Pokale ist dort kein Platz mehr.

Am vergangenen Wochenende feierten die Anhänger dieser Randsportart das 30-jährige Bestehen des Vereins. Insgesamt sechs Mal mussten die Vertreter des Carambol-Billards mit ihren schweren Tischen übersiedeln, bis sie vor gut zehn Jahren in einer umgebauten Grarage des Steinmetzbetriebes Swoboda ihre nunmehrige Heimat fanden. Dazwischen sorgten sie für etliche sportliche Highlights. In der Saison 1994/95 schaffte das team des BC Bruck einen bislang unerreichten Rekord und gewann alle Partien in der Regionalliga Süd.

Ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte war 2002 die Ausrichtung der Österreichischen Meisterschaft der Vereinsmannschaften, die von den landesweit besten vier Teams ausgetragen wurde.

Derzeit verzeichnet der Verein 27 Mitglieder, die unter der Obmannschaft des auch international erfolgreichen Robert Krakhofer heiß auf weitere Titel und Pokale sind. Die dafür nötigen Regale müssen aber erst montiert werden.

An dieser Stelle möchte sich der BC Bruck recht herzlich für die großzügigen Spenden bei Thomas Kreuzthaler (IMPULSE) und Obmann Robert Krakhofer bedanken.