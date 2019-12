Die Brucker Foxes erlitten eine knappe Niederlage gegen Klosterneuburg (72:78). Leider musste man wieder auf wichtige Spieler verzichten. Auch Kapitän Max Heissenberger war nicht wirklich fit, ließ aber seine Foxes natürlich nicht im Stich.

Das erste Viertel gehörte trotzdem klar den Foxes. Alle vier Außenspieler - Ferreira, Koch, Hofstetter und Heissenberger - trafen vom Dreier und der Serienmeister aus Klosterneuburg geriet gleich mit 27:13 in Rückstand.

Foxes kamen zurück

Auch der Beginn des zweiten Viertels stand ganz im Zeichen der Foxes und Bruck führte mit 35:22. Doch plötzlich drehte sich das Spiel, Klosterneuburgs Curtis Bobb traf wiedermal einen Dreier knapp nach der Mittellinie aus fast 10 Metern und den Gästen gelang ein starker 11:0 Run.

Die Foxes mussten Ausgleich und Rückstand hinnehmen, konnten aber wieder zum 44:44 im dritten Viertel ausgleichen. Den Sixers gelangen in diesem Spielabschnitt gleich sechs Dreier und bei den Foxes konnte offensiv nur mehr Renan Ferreira überzeugen, der zehn Punkte erzielte. Alex Koch wurde von Krämpfen gequält, Max Heissenberger war am Ende seiner Kräfte und nur mehr zu 50 Prozent fit. Die Sixers gingen zweistellig in Führung und sahen wie die sicheren Sieger aus.

Aber die Foxes kamen zurück! Angeführt von Tobi Hofstetter in der Offense und Milan Potocar in der Defense verkürzen die Foxes in der letzten Minute auf 75:76. Doch zwei Freiwürfe von Curtis Bobb, der Exprofi traf an diesem Abend auch noch sechs Dreier, besiegelten das 75:78.