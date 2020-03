Stefan Schmid hatte bereits kurz nach dem Startschuss der Konkurrenz vorgelegt. Bei den Crosslandesmeisterschaften in Klosterneuburg führte kein Weg an den SVS-Athleten vorbei. In 15:04 Minuten war der Sieg über die 4,7 Kilometer in der Tasche.

Dieselbe Zeit benötige sein Teamkamerad Jan Bader, denn der hatte das Rennen, Seite an Seite mit Schmid, bestritten. Somit war die zweite Goldmedaille für SV Schwechat sicher – diese betraf die U20-Klasse. Auf Rang zwei landete der Bruder von Stefan, Bernhard Schmid. Silber holte außerdem Bernhard Baumgartner in der U18.