Die heimischen Darts-Fans hatten am Sonntag allen Grund zum Jubeln. Lokalmatador Mensur Suljovic setzte sich bei den „Austrian Darts Championship“ im Schwechater Multiversum hauchdünn mit 8:7 durch. Der Wiener Darts-Profi holte dabei einen 3:6-Rückstand gegen den früheren Weltmeister Michael van Gerwen auf und brachte die Eventhalle zum Beben.

„Das ist ein Riesenerfolg für mich. Natürlich habe ich vom Titel geträumt, aber dass dieser Traum jetzt Wahrheit wird, ist unglaublich“, sagte der 47-jährige nach seinem dritten Titel auf der European Tour und hob die Unterstützung des Publikums hervor. Für Österreich gab es zudem ein weiteres Erfolgserlebns: Rowby-John Rodriguez erreichte als Qualifikant das Viertelfinale, in dem er Kapazunder Peter Wright 5:6 unterlag.

Bereits in den Vorrunden sorgten die Lokalmatadore für beste Stimmung bei den täglich rund 1.700 Besuchern. Suljovic stieg erst am Samstag in der 3. Runde ein und konnte sich dort souverän mit 6:2 gegen den Tschechen Adam Gawlas durchsetzen. Der 25-jährige Rodriguez wiederum war an allen drei Spieltagen im Einsatz und schaltete auf seinem Weg ins Viertelfinale unter anderem den Weltranglisten-Dritten Daryl Gurney aus Nordirland aus.

Sieger Mensur Suljovic darf sich nicht nur über einen Heimsieg, sondern auch über ein Preisgeld von 25.000 Pfund (rund 27.500 Euro) freuen.