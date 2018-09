Gerhard Zillner lässt sich etwas einfallen und zwei Deutsche schauen durch die Finger – die letzten Sekunden beim Kugelstoß-Bewerb im spanischen Malaga sorgten für die Überraschung bei den Weltmeisterschaften der Masters.

Die zwei deutschen Vertreter Ralf Mordhorst (14,94m) und Niels Depner (14,28m) lagen bereits auf den Plätzen eins und zwei und alle Zuseher rechneten mit der Goldmedaille für Deutschland, als der SVS-Athlet in seinem letzten Versuch eine andere Wurfvariante wählte. Ähnlich wie beim Diskuswurf machte Zillner eine Drehbewegung und knallte die Kugel über das Feld: 15,16 Meter! Somit hievte sich der 47-Jährige, der zuvor nicht einmal in den Medaillenrängen lag (Platz vier mit 14,13m), mit dem letzten Stoßversuch direkt an die Spitze.

„Diese Bewegung hatte er zuletzt im Winter der Vorsaison trainiert und es einfach mal in dem Moment ausprobiert, als die Kräfte schon nachgelassen hatten“, berichtet SVS-Pressesprecher Heinz Eidenberger von der spontanen Drehstoßtechnik.