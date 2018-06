Der Absteiger TC Carnuntum Bad Deutsch Altenburg tobte sich in der C-Klasse ordentlich aus und fegte die Kontrahentinnen in der Gruppe 2 mit jeweils hohen Niederlagen vom Platz. Im Vorjahr stiegen Mannschaftsführerin Johanna Robitza und Co. in der B-Klasse knapp ab. „Das war wirklich Pech. Es haben zum Teil Spielerinnen gefehlt und gegen eine besonders junge Mannschaft hatten wir uns damals nicht durchsetzen können“, erinnert sich Robitza zurück.

In dieser Saison verlief dann alles nach Plan. Sportunion Tirolerhof, Wien Süd Neugebäude, Traiskirchen, Günselsdorf und SEVU Isovolta wurden klar besiegt. „Wir hatten den Meistertitel stets im Visier, denn wir waren sehr gut aufgestellt“, spricht die Kapitänin von einem Erfolg, der zu erwarten war. Mit derselben Mannschaft wird nun wieder die B-Klasse in Angriff genommen - dann soll aber der Abstieg kein Thema mehr sein.

Die Herren waren ebenfalls in der C-Klasse im Einsatz, verpassten aber den Aufstieg mit drei Siegen und zwei Niederlagen. Den Titel in der Gruppe 2 sicherte sich der TV Hainburg. Die Donaustädter mit Kapitän Christian Holcik setzten sich dabei unter anderem gegen Mannersdorf und Sommerein durch.