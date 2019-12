Als wäre das Duell mit dem amtierenden NÖ-Meister EHC Tull nicht schon schwer genug, war man auch wieder stark ersatzgeschwächt. Es fehlten mit Goalie Bernd Rainer, den Verteidigern Philipp Kremser, Bernhard Holly, Christian Seifert, Wolfgang Vondra, Rodrigo Beranek sowie den Stürmern Michael Schneider, Max Schnitzer und Stefan Jellasitz gleich die halbe Mannschaft.

Das Spiel begann durch den Regen mit 45 Minuten Verspätung, schwierige Bedingungen für beide Teams also.

Die Eisbären erwischten den besseren Start und Jozef Pisarcik schoss die Eisbären in Führung. Das Spiel war generell sehr ausgeglichen, die beiden Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Miro Hantak erhöhte nach zehn Minuten auf 2:0, ehe den Tullner noch im Startdrittel der Anschlusstreffer gelang.

Eishockey-Krimi mit 9:6-Sieg für Eisbären

Zu Beginn des zweiten Drittels dann der Ausgleich für Tulln, Thomas Kienast brachte die Gäste wieder in Führung. Es ging in einem spannenden Match hin und her, am Ende war Peter Schneider fünf Minuten vor dem Ende nach einem Solo zum 8:6 erfolgreich und als die Tullner alles riskierten, kassierten sie ein „empty net“-Tor den 9:6 Endstand. „Wir haben heute als Team herrvorragend gespielt, jeder hat für den anderen gekämpft“, jubelte Torschütze Robert Dorazil und ergänzte: „Das ist ein großartiger Tag für den Verein.“