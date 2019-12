Von Beginn an nehmen die Eisbären gegen St. Pölten das Heft in die Hand und feierten eine frühe Führung: Spielertrainer Miro Hantak umkreiste in Minute fünf das gegnerische Tor und leistete die Vorarbeit für Josef Pisarcik, der im Lauf der Partie noch zwei weitere Male treffen sollte.

Kurz vor der Drittelpause knallte Peter Schneider mit einem satten Schuss den Puck ins linke Eck: 2:0! Er lieferte sich auch in der zweiten Drittelpause einen Faustkampf mit Hawks-Spieler Patrick Kern. „Nach der Sirene ist der Gegenspieler direkt auf den Peter losgegangen. Der Schiedsrichter schickte dann beide zur Abkühlung zwei Minuten auf die Strafbank“, erinnerte sich Eisbären-Obmann Thomas Kremser auf die Aufregung in der zweiten Pause. Zu dieser Zeit führte Trautmannsdorf bereits mit 5:0.

Am Ende fiel der Sieg dann sehr deutlich aus. Mit dem 10:3 legen die Eisbären wieder vor. In der Tabelle der Landesliga bedeutet das einen Zähler Vorsprung auf die Mödlinger, die allerdings noch einen Spieltag im Rückstand liegen.