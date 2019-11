„Er war seit der Gründung dabei, hat unser Vereinslogo entworfen und stand uns ein Jahr lang als Trainer zur Seite“, trauerte der Eisbären-Klubobmann Thomas Kremser gemeinsam mit der ganzen Mannschaft um Thomas Macho aus Trautmannsdorf, der kürzlich verstorben ist. Kurz vor dem Spielbeginn des Landesligaduells zwischen den Eisbären und den Hurricanes aus Zwettl, versammelten sich alle Spieler für eine Trauerminute am Eis. Nach dem lautstarken Applaus der 60 Zuschauer ging es dann zur Sache.

Die Gäste reisten mit einem dezimierten Kader an. So wurde der Einsergoalie zum Spieler umfunktioniert, um eine zweite Linie bilden zu können. Der kurzzeitige Anschlusstreffer zum 1:1 blieb der einzige Lichtblick im Spiel der Zwettler. Eisbär Robert Dorazil sorgte kurz danach mit seinem Doppelschlag für klare Verhältnisse. „Dann ist die Post abgegangen“, sah Kremser einen ungefährdeten Kantersieg seiner Mannschaft. Den erfolgreichen Ligaauftakt möchte er aber nicht zu hoch bewerten. „Im Vorbereitungsspiel gegen Mödling (Anm.: auch Gegner in der Meisterschaft) haben wir bereits gesehen, dass wir gegen andere Teams ein ganz anderes Hockey auspacken müssen.“