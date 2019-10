Seit 13. September befindet sich die Mannschaft von Miro Hantak im Training, am 10. November starten die Eisbären mit dem Heimspiel (in Bruck) gegen die Zwettler Hurricanes in die neue Saison. Dann wird der Klub auch mit einem veränderten Vereinsnamen in der Tabelle aufscheinen: „EHC Mayer&Co Eisbären Trautmannsdorf“.

Die Abbruch-, Transport- und Recyclingfirma aus Mannersdorf leistet mit 3000 Euro jährlich den größten finanziellen Beitrag für den Verein. Der Kontakt entstand durch den ehemaligen Vizebürgermeister aus Trautmannsdorf, Paul Fuchs. In jener Zeit, als die Eisbären noch die „Teichschützen“ waren, stand er ebenfalls am Eis, allerdings als gut geschulter Schiedsrichter.

Auf den neuen Dressen der Eisbären, die derzeit in Arbeit sind, werden aber weitaus mehr Sponsoren aufgedruckt sein, denn mit einem Jahresbudget von 20.000 Euro ist der Verein auf jede Hilfe angewiesen. „Mit rund 9000 Euro Mitgliedsbeiträgen leisten aber auch die Spieler ihren Teil dazu bei“, bestätigt Klubobmann Thomas Kremser.

„Wir machen es ihnen so schwer wie möglich“

In der NÖ Landesliga strebt Trautmannsdorf Platz zwei an. Tulln sei laut Obmann nicht in Reichweite. „Das sind Halbprofis, die nach ihrem Titel nicht in die Regionalliga aufsteigen wollten und wahrscheinlich wieder jeden Gegner zweistellig abschießen werden. Wir werden trotzdem versuchen, es ihnen so schwer wie möglich zu machen.“

Der erste Test steigt bereits heute, Mittwoch. Die Eisbären empfangen in der Eishalle Leithana in Bruck um 20.15 Uhr Mödling.