Das Parkplatzareal in der Parkbadstraße in Bruck war dermaßen gefüllt, wie man es nur in den Sommermonaten kennt. Nur strömten die Besucher diesmal selbstverständlich nicht in das Freibad, sondern in die Eishalle, wo das zweite Playoffspiel zwischen Trautmannsdorf und St. Pölten über die Bühne ging. 150 Fans wollten diesen Schlager nicht verpassen. In der Eishalle ertönte das Lied der Showband Soundconvoy „Hey! Wir wollen die Eisbären sehen“ und der Gastgeber betrat motiviert das Eis. Es ging um den Aufstieg in die 1. Landesliga.

Nach der 4:6-Niederlage bei den Hawks war das Team von Miro Hantak auf Wiedergutmachung aus. Von der ersten Minute an versuchten die Eisbären, Druck auszuüben. Dies führte bereits nach vier Minuten zur 1:0-Führung durch Peter Schneider, der noch im Hinspiel krankheitsbedingt fehlte.

Fünf Minuten später legte Robert Dorazil nach. Die Vorentscheidung fiel in der Schlussphase des zweiten Drittels, als Jozef Pisarcik auf 3:0 erhöhte. Am Ende war ein 5:1-Sieg eingefahren und das dritte Entscheidungsspiel erkämpft. Dieses steigt erneut in der Brucker Eishalle. Am Sonntag um 20 Uhr soll der Titel in der zweiten Landesliga und der Aufstieg in die erste Leistungsklasse gefeiert werden. Im besten Fall natürlich mit einem neuerlichen Zuschauerrekord...