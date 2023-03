Hauzner und Nadler zogen ins Finale ein

Werbung

Nach dem erfolgreichen Auftritt der U11 beim Bundesligafinale, zog die U10 der Brucker Icehawks mit einem tollen Ergebnis beim Landesligafinale nach. Nach acht Ligaturnieren hatten sie in der Meisterschaft im Endklassement Platz drei hinter Tabellenführer St. Pölten und Mödling belegt. In der Brucker Eishalle Leithana wurden die Mannschaften dann in zwei Gruppen aufgeteilt, um den Sieger in einem Finalturnier zu ermitteln.

Mittendrin waren Johannes Nadler aus Arbesthal und Oliver Hauzner aus Bruck. Die beiden erreichten mit ihrem Team das Halbfinale und schafften gegen St. Pölten die Überraschung. Mit einem 4:3-Erfolg gelang der Sprung ins Endspiel. Im Finale standen den Icehawks die Mödlinger gegenüber. Dieses Mal blieb der Torerfolg aus – die Partie ging mit 0:2 verloren.

Die beiden Spieler aus dem Bezirk Bruck machten beim Abschlussturnier einen guten Job. Hauzner zählte zu den besten Spielern der Icehawks. Er erzielte auch die meisten Tore. In der Defensive hatte sich Nadler mit einer starken Leistung ausgezeichnet.

In der Sporthalle Leithana in Bruck, dem Vereinssitz der Icehawks, trainieren mittlerweile rund 130 Kinder aus Niederösterreich, Wien, dem Burgenland, Finnland, Russland, der Slowakei, der Ukraine und der Schweiz in sechs Nachwuchsklassen. Der Klub möchte noch heuer das Angebot mit der Gründung einer U17- und einer U18-Mannschaft erweitern. Außerdem wird an einem meisterschaftstauglichen Erwachsenen-Team gebastelt.