„Icelines“ auf Rang drei

„Auf der Spielerbank war ziemlich viel los“, konnte der Klubobmann der Vienna „Icelines“, Emanuel Schadauer, am Turniertag den kompletten Kader auf dem Eis begrüßen.

Mehr als 50 Zuschauer verfolgten bereits die Gruppenspiele in der Brucker Eishalle „Leithana“. Vier Mannschaften standen sich am Vormittag und am Nachmittag jeweils ein Mal gegenüber.

Die Hausherren spielten gegen die Bärenbrüder aus Wien zwei Mal Unentschieden, wobei der Himberger Christoph Pernes beim 2:2 ein Tor erzielte. In den Duellen mit den Vienna Wolves setzten sich die „Icelines“ ein Mal durch. In der zweiten Begegnung fielen keine Tore. Die Spiele gegen den späteren Turniersieger Raptors Eisenstadt gingen klar verloren. Für den Klubchef der „Icelines“ war das Turnier es ein Testlauf.

„Die Resonanz war super. Jeder Teilnehmer hat uns mitgeteilt, dass er beim nächsten Mal wieder dabei sein möchte“, berichtete der Wienerherberger. Sollten genügend finanzielle Unterstützer gefunden werden, würde Schadauer im nächsten Jahr die Klubanzahl auf Fünf erhöhen und das Turnier an zwei Spieltagen abhalten. Der Verein „Icelines“, mit ihren vielen Spielern aus dem Bezirk Bruck, wird demnächst ein Trainingslager in Hart bei Graz abhalten. Im Oktober steigt das erste Spiel in der Divison A der verbandsunabhängigen Wiener Eishockeyliga.