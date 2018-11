Vor kurzem stand für die Eisbären aus Trautmannsdorf das schwere Spiel bei den Raptors in Eisenstadt auf dem Programm. Leider musste man stark ersatzgeschwächt in dieses Spiel gehen. Neben Top- Stürmer Peter Schneider fehlten mit Thomas Kienast und Christian Seifter zwei weitere absolute Leistungsträger. Trotzdem konnte Trainer Miro Hantak drei Linien in das Spiel schicken. Im Tor spielte diesmal Lubomir Blaha anstatt Bernd Rainer.

Das Spiel begann denkbar schlecht: Ein abgefälschter Schuss und man war nach einer guten Minute gleich im Rückstand. Das Spiel war über weiten Strecken ausgeglichen, die Raptors konnten dann aber mit 2:0 in Führung gehen. Kurz darauf erzielte Robert Dorazil den 2:1-Anschlusstreffer. In der letzten Spielminute des ersten Drittels dann ein Doppelschlag der Eisbären: Phillipp Maurer mit dem Ausgleich und Tobias Leister erzielte dann mit seinem ersten Tor in der Kampfmannschaft sogar die 3:2-Führung.

Der zweite Abschnitt verlief über große Strecken dann relativ ausgeglichen, es gab wenige Chancen auf beide Seiten, trotzdem konnten die Raptors zwei Tore erzielen und mit 4:3 in Führung gehen.

Im letzten Drittel ging bei den Eisbären gar nichts mehr, fehlende Bereitschaft und Wille führten zu einem 3:10-Debakel. Man machte es den Gegner viel zu leicht. „Zwei gute Drittel reichen nicht gegen einen so starken Gegner wie die Raptors Eisenstadt“, ärgerte sich Thomas Kremser von den Eisbären.