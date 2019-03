NÖN: Wie lange hat die Meisterfeier nach dem Triumph über St. Pölten noch angedauert?

Robert Dorazil: Wir haben in der „Leithana“ (Anm.: Eishalle Bruck) noch bis halb fünf Uhr morgens gefeiert. Wir sind gut betreut worden und einige Sektflaschen sind leer geworden.

NÖN: Was machte den Erfolg in der heurigen Saison aus?

Dorazil: Wir wollten oben mitspielen und haben uns dann im Laufe der Saison von Spiel zu Spiel gesteigert. Rückschläge haben uns mental nicht zurückgeworfen, sondern viel mehr zusammengeschweißt.

NÖN: Die Zuschauer dankten es euch mit Ihrer lautstarken Unterstützung. Waren die Playoffspiele vor knapp 200 Fans für euch besondere Erlebnisse?

Dorazil: Auf jeden Fall. Wir waren stolz, dass wir Runde für Runde immer mehr Zuschauer für das Eishockey begeistern und die Halle in Bruck füllen konnten. Spieltage, wo nur Mama, Papa, Onkel und Großeltern vorbeigekommen sind, gehören zum Glück schon lange der Vergangenheit an. Sogar bei den Auswärtspartien, die heuer vom Gastgeber grundsätzlich schlecht besucht waren, sind immer 30 bis 40 Leute von unserem Verein als Unterstützung mitgereist. Leider waren die letzten Spielzeiten in der „Leithana“ sehr spät angesetzt (Anm.: Matchbeginn um 20 Uhr). Ich bin mir sicher, hätten wir um 18 Uhr angefangen, wären noch mehr Besucher mit ihren Kindern in die Eishalle gekommen, um Eishockey zu schauen.

NÖN: In der Einzelwertung sind Sie mit 20 Treffern und 10 Assists die klare Nummer eins. Mit welchem Spieler harmonieren Sie besonders gut?

Dorazil: Das kommt nicht von ungefähr. Ich bin schon seit 30 Jahren im Eishockeysport zu Hause und habe zuvor bei Eisenstadt und Rust gespielt. Mit dem Jozef Pisarcik funktioniert das Zusammenspiel besonders gut. Wir beide verstehen uns am Eis blind. Aber auch mit dem Peter Schneider, den ich schon kenne, als er noch ein kleiner Bub war, läuft es gut. Wenn dieses Dreiergespann am Eis ist, dann geht es zur Sache.

NÖN: Die Eisbären haben bewiesen, dass sie reif für die 1. Landesliga sind. Wie stehen die Chancen, auch im nächsten Jahr ganz oben mitspielen zu können?

Dorazil: Wenn wir wieder als Einheit agieren und noch ein oder zwei Verstärkungen holen, dann werden wir auch in der nächsten Saison ganz oben dabei sein und nicht um den Abstieg spielen. Wir müssen aber die Entwicklung der Liga abwarten. Sollten sich Stockerau und Tulln (Anm.: Meister und Vizemeister der 1. Landesliga) entschließen, in die Wiener Liga zu wechseln, könnten die Landesligen wieder vereint werden. Dann müssten wir wieder mehr Spiele absolvieren, was wiederum für ein attraktiveres Eishockey sorgen würde.