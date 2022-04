Keiner verbannt Larissa vom Eis: Trautmannsdorferin im Nationalteam

Werbung

Sie ist erst 15 Jahre, hat aber schon jede Menge Klubs abgeklappert: Die Trautmannsdorferin Larissa Christ war stets gezwungen zu wechseln, ließ sich aber nie unterkriegen. Mittlerweile ist sie wieder bei den Brucker Icehawks untergekommen und zählt sogar seit vier Jahren zum Jugendkader des Nationalteams.

Sehr früh packte Christ ihre Schlittschuhe, um am örtlichen Badeteich ihre Runden zu drehen. Kurze Zeit später stand sie schon im Stadion „Leithana“ in Bruck am Eis. „Sie wusste sofort, dass Eishockey ihr Sport war“, erinnerte sich ihr Vater Günter.

Dieser hatte mit seiner Tochter in den letzten Jahren allerdings schon jede Menge Kilometer zurückgelegt, denn ihr wurden viele Steine in den Weg gestellt. Der damalige Vorstand hatte dem Mädchen mitgeteilt, dass der Verein mit einer reinen Bubenmannschaft weitermacht. Für die damals 10-Jährige war daher kein Platz mehr. Sie wechselte zu den Vienna Ice-Tigers.

Christ ließ sich nicht vom Weg abbringen

Erneut ein Jahr später wurde sie dann zum Kooperationsverein in die niederösterreichische Landeshauptstadt gerufen. „Also ging es fünf Mal die Woche nach St. Pölten“, berichtete Günter Christ. Später schloss sie erfolgreich die Aufnahmeprüfung für die Akademie ab. Aus dem Besuch in der Schule wurde es aber aus persönlichen Gründen nichts. Sie blieb im Brucker Gymnasium und fand mit den Vienna Capitals einen neuen Verein.

Zu dieser Zeit war sie bereits U14-Nationalteamspielerin. Corona machte ihr aber wieder einen Strich durch die Rechnung: Pause. Als sie schließlich für den U16-Kader der Capitals spielberechtigt war, kam wieder die Mitteilung: Kein Platz für ein Mädchen!

„Hätte schon den Hut draufgehaut!“

„Ich hätte zu diesem Zeitpunkt schon den Hut draufgehaut“, meinte ihr Vater. Seine Tochter, die ein Fan der Montreal Canadiens ist und von einer Karriere in Schweden oder Nordamerika träumt, tat es nicht. Dank des neuen Vorstandes bei den Icehawks ist sie in Bruck wieder aufgenommen worden.

Für das U16-Nationalteam hat Larissa bereits zwei Länderspiele bestritten. In Villach konnte die Verteidigerin bei der 4:7-Niederlage gegen die Slowakei im Februar sogar einmal für Österreich einnetzen.