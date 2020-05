„Sollten zwei oder drei größere Sponsoren wegfallen, dann können wir im Herbst die Lichter abdrehen“, macht sich Trautmannsdorfs Klubobmann Thomas Kremser derzeit Gedanken über die finanziellen Verpflichtungen des Vereines. Die Coronakrise nagt an den Eisbären. Aber trotz der vielen Fragezeichen diskutieren die Vorstandsmitglieder in wenigen Wochen über die Möglichkeit, eine B-Mannschaft ins Leben zu rufen. „Unser Trainer Miro Hantak hatte diese Idee“, berichtet Kremser.

So könnten ältere Spieler, die sich in der Landesliga zuletzt nicht mehr auf das Eis wagten, gemeinsam mit jungen Talenten ein Team bilden. Diese Mannschaft könnte dann für die sogenannte „No Name Hockey League“, einer Wiener Amateur- und Hobbyliga, melden. In dieser Liga wird ein sanfterer Eishockeysport gepflegt. „Unter anderem sind Bodychecks nicht erlaubt“, erläutert Kremser. „Es ist allerdings fraglich, ob wir uns diese zusätzlichen Kosten überhaupt leisten können“, betont der Obmann, dass dieses Vorhaben noch in den Kinderschuhen steckt.