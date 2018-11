Mit einem „strengen“ und engagierten Trainer und einem Kantersieg über die Zwettler Hurricanes (9:2) startete der EHC Trautmannsdorf Eisbären in die neue Saison. Beim Auftakt in der zweiten Leistungsklasse überzeugten die Neuzugänge – allen voran Robert Dorazil, der gleich sechs Tore erzielte und drei Assists lieferte.

Der 39-jährige aus Gerhaus stand zehn Jahre lang im Inline Hockey Nationalteam. Mit Coach Miro Hantak, der zuvor bei den Brucker Icehawks beschäftigt war, steht außerdem ein Trainer zur Verfügung, der laut Obmann Thomas Kremser, über den notwendigen Instinkt in Sachen Taktik verfügt und von den Spielern äußerste Disziplin verlangt. „Er holt aus jedem Spieler im richtigen Moment noch mehr Prozent Leistung heraus“, so Kremser, der auch von seinen technischen Fähigkeiten am Eis begeistert ist. „Wenn er mir beim Training einen Pass gibt, dann muss ich mich an meinem Schläger festhalten.“

Nach zweijähriger Pause ist außerdem der Sommereiner Martin Tatzber ins Team zurückgekehrt. „Auch wenn er im ersten Spiel mit der ruppigen Art des Gegners noch nicht zurechtgekommen ist und es ihm einmal aus die Schuhe gehaut hat (lacht), verfügt er über jenes Spielverständnis, das wir in dieser Liga brauchen“, so Kremser über den 27-Jährigen.